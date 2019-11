Affaire Dafonte Miller : le procès des frères Theriault montre de premières contradictions

À Oshawa, une policière s'est souvenue mardi que Dafonte Miller criait avoir été frappé avec quelque chose par les deux accusés lors de son arrestation, alors qu'elle n'avait rien dit à ce sujet aux procureurs et aux enquêteurs. Christian et Michael Theriault ont plaidé non coupables à des accusations de voies de fait graves et d'obstruction à la justice pour avoir battu le jeune homme avec une barre de métal en décembre 2016 à Whitby.