Des étudiants de l'Université de Victoria lancent une revue francophone

L'idée a germé dans l'esprit de Callum MacDonald, étudiant en 4e année au Département de français de l'Université de Victoria. Il souhaitait créer une revue sur le modèle des publications étudiantes d'autres départements, mais en français.

Savoir que vous présentez vos connaissances à une communauté plus large qu'uniquement votre prof, ça a un effet rétrospectif sur les travaux que vous avez déjà faits , explique-t-il.

La revue Guillemets mettra ainsi en valeur cinq ou six travaux universitaires qui auront été évalués par des pairs. Dans un premier temps, elle sera publiée une fois par an.

On travaille avec quelqu'un qui va faire des suggestions en ce qui concerne le contenu et le style, précise Callum McDonald, donc il y a une étape d'apprentissage.

Les articles traiteront de la langue française et de diverses cultures francophones.

Pour la cofondatrice Sally Cartwright, qui est elle aussi étudiante en 4e année au Département de français, la revue valorisera la langue hors du cercle purement académique.

On pourra voir un peu plus ce que les autres font et je crois que ça créera [une meilleure] communauté.

Sally Cartwright, cofondatrice de la revue