Des élèves de sixième année débusquent les fausses nouvelles

Une soixantaine d’élèves de sixième année de l’école Sainte-Claire à Chicoutimi-Nord ont eu droit à une formation pour se familiariser avec le métier de journaliste et apprendre à débusquer les fausses nouvelles.

Il y a quelques semaines, les jeunes ont reçu la visite d'une enseignante en Art et technologie des médias (ATM) du Cégep de Jonquière. Mardi matin, ils ont pu visiter le département et tester les équipements.

L'enseignante Katerine Belley-Murray a encadré les jeunes visiteurs qui sont à une période charnière de leur vie. À son avis, dès l'instant où les élèves se retrouvent à l'école secondaire, ils sont exposés à une marée d'informations plus ou moins exactes sur les réseaux sociaux. Les enfants doivent donc apprendre rapidement à séparer le bon grain de l'ivraie.

C’est bien de leur parler dès le primaire de l’importance des médias parce qu’ensuite, ils arrivent au secondaire. Dès qu’ils sont jeunes, il faut leur expliquer l’importance d’une information de qualité. Katerine Belley-Murray, enseignante en ATM

De toute évidence, les élèves ont tiré profit de l’exercice.

Constance Gagnon a appris que pour être un bon journaliste, il faut être curieux, poser des questions et interviewer des gens. Photo : Radio-Canada

On a appris qu’est-ce que c’est le métier de journaliste, qu’il faut être curieux, poser des questions, interviewer des gens , relate Constance Gagnon.

Son camarade Jacob Tremblay en a aussi beaucoup appris.

Une fausse nouvelle, c’est une nouvelle qui n’est pas vraie et qu’il faut remarquer en regardant s’il y a une photo de la personne avec son nom et le journal d’où elle vient et s’il y a un "qui", un "quand", un "comment"et un "pourquoi" , a retenu le garçon.

La direction du département d’ATM ne peut dire si les ateliers seront de nouveau offerts. Par contre, la volonté de les reconduire est manifeste.

Je suis surprise de l’intérêt. J’ai vraiment senti que les élèves étaient intéressés et curieux. Ça fait du bien de voir ça , indique Hélène Roberge, directrice adjointe aux études.

D’après le reportage de Catherine Gignac