Le gouvernement de T.-N.-L. pointé du doigt après la vague de suicides à Sheshatshiu

La directrice des soins en services sociaux à Sheshatshiu, Anastasia Qupee, rappelle que la communauté innue avait déjà demandé de l'aide au gouvernement il y a plus de 20 ans. Selon ses dires, une demande de financement pour former de professeurs et des intervenants innus aurait été formulée, mais celle-ci n'a jamais été accordée.

Nous avions demandé ces services [et] nous n'avons pas eu de financement pour renforcer les capacités de notre communauté , indique-t-elle.

Depuis une semaine, c’est plutôt le centre autochtone de guérison qui doit offrir du soutien psychologique 24 heures par jour pour répondre aux besoins de sa communauté.

Anastasia Qupee, directrice des soins en services sociaux à Sheshatshiu, rapporte que la communauté a demandé au gouvernement d’intervenir il y a plus de 20 ans. Photo : Radio-Canada / Marie-Isabelle Rochon

Une crise prévisible, selon la communauté

Mme Qupee estime que le problème découle en partie du manque de financement de programmes essentiels.

D'autres facteurs tels que le taux de natalité élevé, le déracinement des jeunes placés en famille d'accueil et les lourds traumas de la population ont également contribué à l'émergence de cette vague de tentatives de suicide.

Le manque de financement pour des programmes essentiels est en partie la cause du problème. Photo : Radio-Canada / Marie-Isabelle Rochon

Le gouvernement questionné

Les membres de Sheshatshiu ont interrogé le gouvernement libéral lundi quant à sa responsabilité dans cette situation.

La députée progressiste-conservatrice, Lila Evans, a pour sa part reproché au gouvernement de ne pas avoir rempli son rôle. Ça ne devrait pas prendre une crise pour prendre de telles mesures. Est-ce que le gouvernement a été assez à l'écoute des demandes des leaders des communautés autochtones à travers les nombreuses années qui ont mené à cet enjeu? se demande-t-elle.

Les libéraux ont riposté, expliquant être en constante communication avec les communautés autochtones du Labrador.

Le ministre de la Santé et des Services communautaires, John Haggie, souligne l’effort de son gouvernement pour offrir un soutien aux gens de Sheshatshiu.

Nous essayons de mettre en place des infrastructures en santé mentale sensibles aux réalités culturelles , indique le ministre.

L’ex-commissaire de l'Office des Affaires autochtones et du Nord Canada, Michèle Audet, dénonce toutefois le manque d’actions concrètes qui ont été prises à leur égard.

Michèle Audette a déjà été commissaire de l'Office des Affaires autochtones et du Nord Canada. Photo : Radio-Canada / Laurence Niosi

Il y a une plus grande ouverture de la part de la société civile et des institutions sur les questions autochtones , dit-elle.

Mais en matière de politique, de programmes et de services, ce virage-là, où on doit financer à long terme, et ce avec la participation des peuples autochtones, je n’ai pas l'impression que ça bouge assez vite.

Le chef de la Première Nation innue de Sheshatshiu, Eugene Hart, indique que ces jeunes sont âgés de 10 à 18 ans. Il précise que les tentatives de suicide ont eu lieu après la mort d’une femme de 20 ans dont le corps a été trouvé samedi dans le lac Melville.