Transmettre le déné contre vents et marées

D’autres communautés avoisinantes ont déjà perdu le déné. Il est crucial que nous maintenions la langue. Elle est au coeur de notre culture , explique l’enseignant de troisième année.

Originaire de la Nation dénée de Clearwater River, M. Ruelling est un des architectes de la transmission du déné en Saskatchewan. Il y a 13 ans, David Ruelling et cinq autres enseignants ont lancé le programme d’immersion en langue dénée à l'école Clearwater River avec peu de ressources.

C'est une belle langue et c'est très crucial que nous la transmettions. David Ruelling, enseignant de dené

Si David Ruelling veut nourrir la prochaine génération de locuteurs de déné, c’est en partie parce qu'il a lui aussi senti un détachement de la langue lorsqu'il vivait à Saskatoon pendant ses études postsecondaires, à des centaines de kilomètres de sa communauté. Il confie avoir eu très peu la possibilité de parler déné. C'est à son retour à Clearwater River, qu'il a réalisé à quel point sa langue lui a manqué.

Il dit que le lien entre les personnes dénées et leur langue est sacré.

David Ruelling souligne toutefois les difficultés liées au manque de ressources perdurent. Nous n’avons pas les mêmes ressources que le français et l’anglais. Mais nous nous adaptons constamment notamment avec les nouvelles technologies , affirme-t-il.

« Sans notre langue, nous n'avons pas de communauté. »

Les élèves de troisième année à l'école Clearwater River, en Saskatchewan, sont fiers d'apprendre leur langue ancestrale dénée. Photo : Radio-Canada / Omayra Issa

Même si elle est menacée, David Ruelling a bon espoir que la langue dénée va perdurer.

Les enfants sont fiers de parler déné. Plus nous les exposons à l’écriture du déné et son oralité, plus ils vont parler la langue. Il y aura de plus en plus de locuteurs de déné.

Par ailleurs, il existe un programme universitaire de quatre ans pour former les futurs enseignants au primaire et au secondaire dans la langue dénée. Une vingtaine d'étudiants recevront leur diplôme d'enseignement l'an prochain.

Le déné est enseigné de la prématernelle à l'université entre les quatre murs de l’école de Clearwater River. Le directeur de l'école, Mark Klein, précise avec fierté que son établissement est le seul en son genre en Amérique du Nord. L'établissement compte 270 élèves et étudiants.

David Ruelling enseigne le déné depuis 13 ans. La langue est au coeur du sentiment d'appartenance communautaire, croit-il. Photo : Radio-Canada / Omayra Issa

Dans le dernier budget fédéral, Ottawa a accordé 90 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans pour la sauvegarde des langues autochtones.

L'UNESCO prévient que si rien n'est fait, la moitié des 6000 langues connues de la planète aura disparue d'ici la fin du siècle. Avec 70 langues autochtones, le Canada est l'un des pays les plus à risque de perdre des langues.

Avec les informations de Gabrielle Proulx