Le privé invité à construire des écoles en Alberta

Le financement alternatif et les partenariats public-privé seront envisagés sérieusement quand ils peuvent fournir des résultats dans les temps et sans dépassement de coûts , explique le ministre.

Sur 25 projets d’écoles annoncés la semaine dernière, 5 ont été jugés propices à la participation du privé, dont le projet de nouvelle école francophone à Legal, au nord d’Edmonton.

Promesse d'économies

Dans un partenariat public-privé, une entreprise privée assume les coûts de la construction et de l’entretien d’une école et reçoit en échange un loyer de la part du conseil scolaire. Dans le modèle traditionnel, les écoles sont construites directement par les conseils scolaires, qui en sont propriétaires.

Le premier ministre albertain, Jason Kenney, affiche depuis longtemps son intention de recourir à ces partenariats de manière audacieuse , dans l’espoir de financer plus de chantiers d’infrastructures à meilleur coût. Nous pensons que c’est un moyen d’en avoir plus pour l’argent des contribuables , avait-il affirmé au mois de mai.

Entretien plus complexe

La critique néo-démocrate en matière d’éducation, Sarah Hoffman, y voit plutôt un risque pour les conseils scolaires qui auront à partager pendant une longue période la gestion des écoles avec un partenaire privé.

C’est quelque chose à quoi les conservateurs ont mis fin dans le passé parce que ça ne fonctionne pas. Sarah Hoffman, députée néo-démocrate et ancienne conseillère scolaire

Quand elle siégeait au conseil scolaire anglophone d’Edmonton, elle a vu des situations où des enfants envoyaient une chaussure sur le toit de l’école, mais personne n’avait l’autorisation d’aller la chercher parce que ce n’était pas la propriété de l’école .

Je ne pense pas que le système peut être amélioré , estime Sarah Hoffman.

Au printemps 2019, Bridget Stirling, élue du conseil scolaire public anglophone d’Edmonton, a présenté une motion dans l’espoir que le conseil marque sa préférence pour la construction totalement publique plutôt que par le biais de partenariats public-privé.

Un modèle abandonné

En 2014, un rapport du même conseil faisait état de retards et d’autres difficultés rencontrées dans les écoles qui avaient besoin de travaux d'entretien. Le rapport notait cependant que la construction des écoles avait été plus rapide et moins coûteuse que dans le modèle traditionnel.

À l’avenir, nous allons prendre en compte tous ces facteurs dans nos contrats , a promis mardi le ministre des Infrastructures, Prasad Panda.

Le gouvernement progressiste-conservateur de Dave Hancock avait décidé en 2014 de ne plus faire construire de nouvelles écoles par le privé parce qu’il estimait à l’époque que le coût des partenariats serait plus élevé que ceux d’une construction classique.

En 2010, le vérificateur général de l’Alberta avait jugé que les économies réalisées par le gouvernement avaient été surestimées d’environ 15 %.