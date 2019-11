Un compromis pour l’avenir du parc Lansdowne à Ottawa

À la toute dernière minute, un compromis a été trouvé par le Comité des finances et du développement économique de la Ville d'Ottawa, mardi, relativement à la possible privation d'espaces publics au parc Lansdowne. La motion adoptée prévoit une consultation publique et la protection du marché des fermiers.

En octobre, la possibilité de confier à l'entreprise Ottawa Sports and Entertainment Group ( OSEGOttawa Sports and Entertainment Group ) la gestion des activités dans les espaces publics du parc avait suscité bien des réactions de la part de la population.

Nous donnons à tous le temps dont ils ont besoin pour mener une discussion informée et intelligente afin de transformer le parc Lansdowne en un lieu plus accueillant qu'il ne l'est déjà , a déclaré le conseiller du quartier Orléans, Matthew Luloff, mardi.

Ce dernier a présenté la motion après avoir étudié la question avec le maire Jim Watson et le conseiller du quartier Capitale, Shawn Ménard. La motion a été adoptée à l’unanimité.

OSEGOttawa Sports and Entertainment Group gère déjà le stade et l'aréna de la Place TD, en plus d’être propriétaire des trois équipes sportives qui y sont installées. L’entreprise contrôle également les zones commerciales de Lansdowne.

Il y a moins de deux semaines, le directeur municipal, Steve Kanellakos, a recommandé à la Ville d'accepter l'offre d' OSEGOttawa Sports and Entertainment Group de négocier la supervision les zones publiques de Lansdowne.

Cette recommandation a rapidement suscité des réactions négatives. Près de 500 personnes ont assisté à une réunion communautaire quelques jours après la publication du rapport.

Une quarantaine de personnes se sont inscrites pour manifester leur opposition au projet, mardi. Photo : Radio-Canada

Plus de 40 délégations publiques et autres opposants se sont inscrits pour prendre la parole devant le Comité des finances et du développement économique, mardi. Cependant, M. Luloff a présenté sa motion avant que ces derniers ne prennent la parole.

Protéger le marché des fermiers

Le personnel de la Ville doit maintenant entreprendre des discussions sur la réservation et la coordination quotidiennes des opérations du site de Lansdowne .

Cette étape sera réalisée une fois que les consultations publiques auront eu lieu. Il sera entre autres question de la programmation communautaire.

La motion stipule également que la Place Aberdeen et le pavillon Aberdeen continueront à être utilisés comme sites extérieurs et intérieurs saisonniers pour le marché des fermiers d'Ottawa . Le PDG d' OSEGOttawa Sports and Entertainment Group , Mark Goudie, a déclaré publiquement qu'il soutenait le marché , qui connaît un succès grandissant et qui a attiré 159 000 visiteurs à Lansdowne l'année dernière.