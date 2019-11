Les Remparts dévoilent un gilet en l’honneur des vétérans

Ce chandail aux couleurs de l’armée rend hommage aux vétérans, avec l’ajout du coquelicot sur les épaules , a précisé la direction de l’équipe de hockey junior majeur, mardi.

Sur le devant et l’arrière du chandail, on retrouve des mots, en français et en anglais, tous reliés aux anciens combattants, tels que reconnaissance, honorer, fierté, sacrifice, histoire, soutien, soldat, et plusieurs autres , peut-on lire.

Les gens intéressés à se procurer le nouveau chandail doivent participer à un encan qui se déroulera du 5 au 14 novembre.

Le prix d’entrée est de 175 $.