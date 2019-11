Violence à Winnipeg : Brian Bowman veut une rencontre avec Justin Trudeau et Brian Pallister

Winnipeg est secouée par de nombreux meurtres survenus au cours des derniers mois, ce qui pousse le maire, Brian Bowman, à chercher du soutien pour sa communauté auprès des deux premiers ministres.

« Ç’a été une semaine très difficile pour notre communauté. Ç’a été une semaine difficile pour de nombreux membres de nos équipes de premiers répondants, notamment dans la police et dans les services de soins », a déclaré Brian Bowman.

Le maire de Winnipeg affirme que des efforts doivent être faits pour cibler ce qu’il pense être les racines du crime.

« Beaucoup de problèmes auxquels on fait face en ce moment découlent d’un besoin plus grand de soutien en santé mentale, contre les dépendances et les familles en crise qui n’obtiennent pas l’aide dont elles ont besoin », a ajouté le maire. Il estime qu’il est temps pour les trois leaders de se rencontrer et de parler de la manière dont chaque ordre de gouvernement peut aider.

Nous avons atteint un point où une rencontre face à face entre le premier ministre [du Canada], le premier ministre [du Manitoba] et moi est absolument nécessaire pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, coordonner nos ressources de manière à changer les choses de façon significative et à long terme. Brian Bowman, maire de Winnipeg

Rencontre prévue cette semaine entre Trudeau et Pallister

Brian Pallister a indiqué qu’il rencontrera Justin Trudeau en fin de semaine et que la violence à Winnipeg « sera à l’ordre du jour ». Il n’a cependant pas précisé si la rencontre inclurait Brian Bowman.

Le premier ministre manitobain a, par ailleurs, déclaré qu'il souhaitait vivement connaître les conclusions d'un examen de la sécurité du centre-ville de Winnipeg dirigé par David Asper, président de la Commission de police du Manitoba.

Quand on lui a demandé s’il adhérait à l'idée de qualifier la situation de « crise » dans la capitale manitobaine, le premier ministre est resté évasif.

« Je suis d'accord pour obtenir des résultats pour les Manitobains et des rues plus sûres, voilà ce que méritent les Manitobains qui respectent les lois de notre province », a-t-il répondu.

De son côté, Brian Bowman affirme que le statu quo ne fonctionne pas.

« Les victimes et leurs familles se fichent de l'ordre de gouvernement qui va les aider », a-t-il dit. « Quelque chose doit changer et le changement est difficile, mais ça veut dire qu’il faut examiner la manière dont on alloue nos ressources. »