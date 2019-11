Le NPD sonne l’alarme sur la congestion dans les hôpitaux ontariens

Mardi, au cours de la période de questions, la cheffe du parti Andrea Horwath a présenté les données concernant les hôpitaux de Sudbury, Hamilton et Markham.

L’hôpital Horizon Santé-Nord de Sudbury a été au-dessus de sa pleine capacité lors des 12 derniers mois.

Le problème est si grave que les patients se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leurs histoires d’horreur , a déclaré Mme Horwath. Une femme a dit que sa mère n’avait pas pris de douche depuis 12 jours.

Lorsqu’il a été élu en 2018, le premier ministre ontarien Doug Ford a promis de mettre fin à la médecine de couloir en Ontario en 12 mois.

Les patients ont vu plutôt les choses aller de mal en pis , affirme Mme Horwath.

Elle dit que son parti a également obtenu des données sur les problèmes à l’hôpital Juravinski de Hamilton, qui a atteint 110 % de sa capacité, et à l'hôpital de Markham-Stouffville, qui fonctionne à 116 % de sa capacité.

Les membres du personnel sont surmenés et essaient de répondre aux besoins. Il faut de plus en plus de temps aux médecins pour voir un patient pour la première fois.

Andrea Horwath, cheffe de l'opposition officielle à Queen's Park