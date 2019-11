Hôtel de ville de Saint-Ambroise : la dissension demeure

Le maire Deny Tremblay, élu après la démission de Monique Gagnon au printemps, accuse quatre conseillers de s'opposer systématiquement à ses projets et décisions. Il affirme que les élus veulent contrôler les comités les plus importants.

De façon générale, c’est toujours le privilège du maire, en début d’année, d’assigner des gens sur des comités et ça fonctionne. Avec eux autres, c’est fini, ils veulent avoir le contrôle de tous les comités , opine Deny Tremblay.

Ces conseillers estiment plutôt que le maire ne leur donne pas toutes les informations nécessaires pour leur permettre de faire leur travail.

On pose des questions. On veut être informés et on veut prendre des décisions sur de l’information qui nous est donnée. Si on ne me donne pas d’information, ce n’est pas vrai que je vais voter oui parce qu’on me dit que ça va être bon.

Jérôme Lavoie, conseiller municipal