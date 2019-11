Boxe : Sébastien Bouchard n’a plus de temps à perdre

Finalement remis d’une sévère blessure à l’épaule, Sébastien Bouchard trépigne d’impatience à l’idée de se battre pour un titre nord-américain, le 23 novembre, au Centre Vidéotron. « La motivation est à son plus haut », lance le boxeur de Baie-Saint-Paul à deux semaines de son duel contre le Montréalais Ayaz Hussain (13-1, 10 K.-O.).

Présenté en sous-carte du combat de championnat du monde de Marie-Ève Dicaire, ce choc québécois chez les 147 livres est accueilli avec un certain soulagement par Bouchard (18-1, 8 K.-O.), qui devait initialement se battre pour une ceinture continentale il y a un an.

Sauf que son adversaire de l’époque lui a fait faux bond quelques jours avant le combat, puis une déchirure à la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche l’a mis sur le carreau pour la majeure partie de l’année 2019. Tout cela est maintenant derrière lui… ou presque.

Au début du camp d’entraînement, j’avais encore de petites douleurs et tensions, mais plus ça avance, mieux ma blessure se porte. Je n’ai pas de restriction à l’entraînement. La préparation va bien. Je suis en bonne condition physique et le poids va bien , explique le protégé de l’entraîneur François Duguay au club Empire, à Sainte-Foy.

À 32 ans, Sébastien Bouchard n’a plus de temps à perdre. En remportant la titre nord-américain de l’IBF, il ferait finalement son entrée dans le top-15 mondial, une étape à franchir quand on espère atteindre les plus hauts sommets.

Ça fait partie du processus. La blessure a fait que ça a été un plus long que je pensais, mais durant le camp d’entraînement, je prends ça au jour le jour. Il y a un gros combat qui m’attend le 23 avec une ceinture en jeu.

Une victoire importante pour son avenir

Ayant longtemps dû concilier un emploi exigeant au Port de Québec avec sa carrière de boxeur, Bouchard a finalement pu commencer à se consacrer à temps plein à la boxe, en 2019, grâce à son contrat avec le Groupe Yvon Michel (GYM) et ses propres commanditaires.

Mais voilà que son contrat avec GYM tire déjà à sa fin. On sait que Sébastien est très populaire à Québec, mais pour continuer sa carrière, il a besoin d’être capable de faire des finales , explique Yvon Michel.

C’est sûr qu’on va renouveler notre entente avec lui, mais il doit démontrer à tout le monde lors de son combat du 23 qu’il va être un acteur important chez les 147 livres.

C’est justement parce qu’ils pensent à moyen et long terme qu’Yvon Michel et son pugiliste ont refusé, en septembre, une bourse de 50 000$ pour aller se battre aux États-Unis dans un combat diffusé à Showtime.