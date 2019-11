Deux Fransaskois récompensés par la Compagnie des Cent-Associés francophones

Dans le cadre du Rendez-vous fransaskois, Françoise Sigur-Cloutier et Michel Dubé seront reçus au sein de la Compagnie des Cent-Associés francophones. La cérémonie d’adoubement se tiendra le 9 novembre prochain, à l’hôtel DoubleTree-Hilton de Regina.

Par voie de communiqué, le président de l’organisme francophone, Jean Watters, a tenu à souligner les moments marquants des carrières de Mme Sigur-Cloutier et de M. Dubé.

Françoise Sigur-Cloutier est originaire de la France. Dans la jeune vingtaine, elle a immigré au Canada pour s’établir en Alberta, où elle a passée 21 ans de sa vie. Dès son arrivée en sol canadien, elle s’est engagée à défendre et à promouvoir la langue française en milieu minoritaire.

En 1990, elle a déménagé en Saskatchewan, qui est devenu son lieu de résidence des 29 années suivantes.

Françoise a toujours été active et engagée dans la défense de l’égalité des Fransaskoises, la promotion de la dualité linguistique du Canada et le développement de la communauté fransaskoise, tant au niveau provincial que national , mentionne Jean Watters.

En Saskatchewan, Mme Sigur-Cloutier a entre autres occupé les fonctions de présidente de l’Assemblée communautaire fransaskoise, [un poste] où elle a su articuler les besoins de la communauté fransaskoise autant auprès du gouvernement provincial qu’auprès de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada , peut-on lire dans le communiqué.

Elle a également été présidente des Éditions de la nouvelle plume.

De retour en Alberta depuis environ un an, Françoise Sigur-Cloutier siège maintenant au conseil d'administration de la Fondation pour la dialogue des cultures.

De son côté, Michel Dubé, natif de Regina, a été actif dans la communauté fransaskoise, autant au niveau communautaire que dans le domaine de l’éducation francophone.

Michel est bien connu et apprécié pour son attachement à ses racines fransaskoises et son engagement exemplaire à la sauvegarde et à la promotion de la francophonie en Saskatchewan , indique Jean Watters.

Il a toujours été généreux avec ses idées et disposé à mettre l’épaule à la roue lorsque venait le temps de revendiquer les politiques et les projets nécessaires à l’épanouissement de la francophonie saskatchewanaise , poursuit le président de la Compagnie des Cent-Associés francophones.

L’organisme francophone tient à lui rendre hommage principalement pour trois raisons.

Tout d’abord, son implication dans la mise en oeuvre de la gestion scolaire pour et par les francophones de la province.

Puis, son apport dans le rapprochement dans les relations entre la communauté fransaskoise et le gouvernement de la Saskatchewan.

Finalement, pour son leadership dans les revendications visant la sauvegarde des programmes d’éducation postsecondaire en français à l’Université de Regina.

La Compagnie des Cent-Associés francophones reconnaît le mérite de Canadiens et de Canadiennes qui ont travaillé bénévolement, et de façon exemplaire, à la promotion et à l'avancement de la francophonie au Canada.