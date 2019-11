Au Yukon, premières élections scolaires francophones générales depuis six ans

Il s’agissait du premier scrutin général depuis 2013, les autres élections s’étant soldées sans opposition.

Des six candidats en lice, trois hommes et trois femmes, deux se présentaient comme nouveaux commissaires.

Les résultats préliminaires sont :

En tout, 84 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote, un nombre qui ne peut être comparé avec le passé puisque Élections Yukon ne l'a pas documenté. Il n’y existe par ailleurs aucune liste électorale ni aucun nombre d’ayants droit au territoire.

Au lendemain des résultats, le président sortant réélu, Jean-Sébastien Blais se réjouissait de la participation citoyenne aux élections.

Jean-Sébastien Blais entame ainsi son troisième mandat au sein de la CSFY pour lequel il entrevoit trois dossiers prioritaires : la transition vers lanouvelle école secondaire francophone, la conclusion des négociations avec le territoire pour l’obtention de la pleine gestion scolaire et l’élaboration du plan d’action pour l'accès au financement du Programme des langues officielles en enseignement.

L’assermentation des nouveaux commissaires pourrait avoir lieu cette semaine lors d’une première rencontre qui permettra également de choisir qui occupera les postes de présidence ou de vice-présidence.

La directrice générale de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, Valérie Morand, croit que le nombre d’électeurs qui se sont présentés aux urnes du Yukon démontre un intérêt probablement au-dessus de la norme selon que le « bassin d’électeurs est quand même relativement restreint ».

« Pour un francophone en contexte minoritaire, les commissions scolaires, les conseils scolaires ont un rôle vraiment de premier plan, un rôle beaucoup plus musclé [...] pour tout ce qui a trait à la langue et la culture. »

Si on est un francophone convaincu qui veut continuer de vivre dans sa langue et s’épanouir dans sa culture, l’avenue scolaire est vraiment l’avenue à privilégier si on veut faire une différence et travailler à l'avancement des francophones en contexte minoritaire.

Valérie Morand, directrice générale, Fédération nationale des conseils scolaires francophones