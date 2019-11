Mécanique élémentaire, de Thomas Windisch

Biographie

Thomas Windisch est originaire de Joliette et vit à Sherbrooke. Se considérant comme inclassable, il travaille actuellement sur une maîtrise en philosophie du droit à l’Université de Sherbrooke, coordonne la Chaire de recherche Droit, religion et laïcité, et fait partie de l’équipe du Québec en triathlon. Il revêt également les couleurs de son université dans les compétitions universitaires de cross-country, d’athlétisme et de natation. Son ordinateur est bourré de poèmes et il a remporté le Grand prix littéraire de l’Université de Sherbrooke en 2019 pour la suite poétique « Fragments d’ébullition », publiée dans la revue littéraire Cavale. Même s'il est capable de nager vite, il craint chaque jour de se noyer dans les livres.