Des fripes à l'UQAC

Une petite boutique de seconde main délimitée par des panneaux amovibles a élu domicile pour les trois prochaines semaines entre les murs de l’Université, près de l’entrée ouest. L’objectif est d’implanter une friperie permanente à l’intérieur de l’établissement.

Bien que le commerce soit de petite taille, les clients y affluent comme dans une vraie boutique.

J’ai trouvé un manteau en fausse fourrure à 14 $ et des mitaines à 2 $ , se réjouit Sihame Yahyaoui, une étudiante française.

En ouvrant un deuxième point de vente de la friperie d'Alma, le groupe Coderr a flairé la bonne affaire.

On est situés près du Collège d’Alma. Il y a beaucoup de jeunes. Je pense que c’est cool. On voit que la clientèle au niveau environnemental et financier est attirée par les friperies. On s’est dit qu’il y avait une opportunité avec l’Université et on a pensé que c’était un axe de développement intéressant. Les jeunes répondent et on voit qu’il y a une demande

Dave Gosselin, directeur général adjoint, Groupe Coderr