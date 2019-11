Bruit sur Raimbault : Bitfarms érigera un mur « de grande envergure »

Visée depuis plusieurs semaines par des plaintes de citoyens de la rue Raimbault mécontents de la pollution sonore qu'engendrent ses équipements, l'entreprise de cryptomonnaie Bitfarms érigera finalement un mur de près de six mètres de haut entre elle et la rivière Magog à Sherbrooke.

L'entrée de l'usine située sur la rue de la Pointe, près du parc Lucien-Blanchard, sera déplacée pour ne plus faire face à la descente de bateau et éviter que le bruit produit par les ventilateurs responsables de refroidir l'usine traverse la rivière et incommode les citoyens.

Des conteneurs fermeront l'ouverture actuelle et un mur en bois qui sera éventuellement végétalisé devrait permettre de ramener la quantité de décibels à un niveau respectable, estime la direction de Bitfarms.

On prévoit la fermeture complète de l'entrée actuelle de l'usine par un mur acoustique de grande envergure qui sera installé sur un talus , explique le directeur des communications chez Bitfarms, Marc Duchesne.

Des conteneurs ont été installés devant l'usine pour couper le son de façon provisoire en attendant la complétion des travaux, ce qui s'était avéré insuffisant selon les citoyens de la rue Raimbault.

Une quarantaine de citoyens ont par ailleurs assisté à la séance d'information tenue par Bitfarms, mardi soir. Ces derniers ont fait valoir qu'ils ne souhaitaient pas seulement que le bruit soit atténué, mais complètement éliminé.

Des analyses acoustiques conduites au cours des dernières semaines en cinq endroits sur la rive nord de la rivière Magog indiqueraient que le nombre de décibels endurés par les citoyens seraient d'environ 50 db, soit l'équivalent d'une pluie modérée, que l'entreprise soit en activité, ou non.

Le promoteur immobilier du futur Quartier Sainte-Famille, près du mont Bellevue, Matthieu Cardinal, a demandé que Bitfarms partage ses études acoustiques avec la population, une option que l'entreprise va éudier.

