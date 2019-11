Le système de paie Phénix fait encore des victimes dans la région

Phénix s’avère être un véritable fiasco depuis son implantation par le gouvernement fédéral en 2016.

Dans la région, il y a certes eu quelques ajustements, mais la situation n’est pas rentrée dans l’ordre et des salariés font toujours les frais du système défaillant.

Il est difficile pour l’Alliance de la fonction publique du Canada de statuer sur le nombre précis de syndiqués affectés parmi les quelque 1500 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le vice-président régional du syndicat, Philippe Chrétien, déplore la lenteur du dossier et la lourdeur administrative à laquelle font face les salariés.

On n’a pas beaucoup de nouvelles de ce qui se passe dans nos dossiers. On appelle et on n’a pas de réponses à nos questions. Parfois, les membres se plaignent parce qu’il y a des coupures ou des opérations qui se passent dans leur dossier de paie et ils ne sont pas informés au préalable. Ils sont informés le lundi matin quand ils se présentent au bureau.

Philippe Chrétien, vice-président régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada