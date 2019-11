Changements au PEQ : les étudiants étrangers de l'UQAT inquiets

Jusqu’à tout récemment, le PEQ permettait aux étudiants étrangers d’obtenir un certificat de sélection du Québec en moins d’un mois contre près de deux ans par la voie classique, peu importe leur domaine d’études.

Même s’ils ne sont pas tous concernés par cette mesure gouvernementale, les étudiants étrangers à l’UQAT représentent environ 12 % de la clientèle.

Plusieurs d’entre eux sont complètement atterrés par ce changement de cap du gouvernement. Je trouve ça honteux et scandaleux. Ça va bouleverser l’image du Québec , lance Marouen Jouini. Ils sont une demi-douzaine d'étudiants, assis à une table dans l'atrium de l'UQAT à Rouyn-Noranda.

Tunisien d’origine, Marouen Jouini est arrivé au Québec en 2016 dans l’espoir d’y faire ses études et d’obtenir par la suite une résidence permanente. Le Programme de l’expérience québécoise lui permettait d’atteindre ses objectifs.

Le domaine dans lequel il étudie, l’environnement, ne fait plus partie des programmes admissibles au PEQ. On dirait qu’on est des roues de secours. Lorsqu’ils auront besoin de nous, il vont nous utiliser et après ils vont nous jeter dans le coffre , dit-il.

Même situation pour Feker Mnif, étudiant au doctorat en matériaux renouvelables. Avoir un statut temporaire, c’est toujours lié par les lois. Un petit changement dans une loi peut te rendre stressé, peut changer toute ta vie , ajoute-t-il.

«Ça pourrait être catastrophique»

À l’UQAT, la plupart des programmes de recherche ne font pas partie de la nouvelle liste de formations prioritaires établie par le gouvernement.

Ça pourrait à terme être catastrophique. C’est difficile de mesurer l’impact réel au moment où l’on se parle. Pour nous, on est très préoccupé, c’est clair qu’on est préoccupé , explique le recteur, Denis Martel.

L’UQAT compte d’ailleurs entreprendre des démarches auprès du gouvernement pour tenter de faire modifier les nouvelles orientations de Québec.