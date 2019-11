Le député Guy Bourgouin veut accélérer la réforme de la Loi sur les services en français

Mais pourquoi plancher sur un projet de loi alors qu'un texte similaire a déjà été déposé par les libéraux au premier jour de la reprise des travaux en Chambre? Celui des libéraux ne va pas assez loin , lance sans retenue Guy Bourgouin.

Celui qui est porte-parole de l'opposition en matière de francophonie est d'avis que c'est aussi un moyen d'accentuer la pression sur Caroline Mulroney. La ministre des Affaires francophones mène actuellement des consultations sur la modernisation de la loi. En septembre, la ministre affirmait qu'elle souhaitait mener à terme la révision de la loi d'ici la fin du premier mandat du gouvernement Ford.

Pourtant, selon le député Bourgouin, la ministre Mulroney se traîne les pieds depuis qu'elle a promis une révision de la loi. Nous demandons au gouvernement Ford d’établir et de s’engager à respecter un calendrier [...] . Selon lui, il est grand temps de réformer la loi qui remonte à plus de 30 ans .

C'est drôle, quand c'est le temps des coupures, le couteau est affilé assez vite et on coupe. Quand est venu le temps de couper notre université, quand il est venu le temps de couper notre commissaire à la langue française, est-ce qu'on a consulté? Non, le couteau était tranchant.

Guy Bourgouin, député de Mushkegowuk–Baie James