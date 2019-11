Énoncé économique  : les Franco-Ontariens retiennent leur souffle

C'est lors de cet exercice, l'an dernier, que le gouvernement de Doug Ford avait annoncé l'abandon du projet d'université de langue française et la dissolution du Commissariat aux services en français. Depuis, les décisions ont été modifiées à la suite du tollé qu'elles ont suscité.

Certaines continuent toutefois de soulever la controverse. Le gouvernement a décidé de placer le bureau du commissaire aux services en français sous l'égide de l'ombudsman de la province, ce qui ne convient pas à tous.

Dans la communauté francophone, le jour de l'énoncé économique de l'an dernier, le 15 novembre 2018, est connu comme le jeudi noir .

Même si les ministres du gouvernement Ford tentent de rassurer les francophones sur l'exercice de cette année, ils sont nombreux à retenir leur souffle.

Le RéfoRegroupement étudiant franco-ontarien s'inquiète principalement des compressions dans le financement de l'éducation postsecondaire et surveillera de près ce dossier lors de la présentation de l'énoncé économique.

La présidente du groupe, Marie-Pierre Héroux, ne s'attend toutefois pas à des coupes majeures dans les services en français, comme ça avait été le cas l'année dernière.

Selon elle, la résistance des derniers mois a fonctionné et a montré au gouvernement qu'il ne pouvait pas traiter les Franco-Ontariens comme toute autre minorité.

La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne surveillera quatre dossiers principaux : l'éducation, l'environnement, l'Université de l'Ontario français et le Commissariat aux services en français.

Il veut s'assurer que les fonds seront disponibles pour l'université et que le commissariat redeviendra une entité à part entière comme il l'était avant son intégration au sein du Bureau de l'ombudsman.

La députée de Glengarry-Prescott-Russell a quitté le caucus progressiste-conservateur l'année dernière à la suite de l'énoncé économique et est devenue députée indépendante.

Elle ne pouvait accepter et défendre les décisions de son gouvernement d'annuler le projet de l'Université de l'Ontario français et d'abolir le Commissariat aux services en français.

Elle se souviendra toujours du moment où elle a appris la nouvelle, alors qu'elle devait se déplacer entre la salle du caucus progressiste-conservateur et l'Assemblée législative pour assister à la présentation de l'énoncé. Elle dit avoir eu trente secondes de choc alors qu'elle tentait d'encaisser les nouvelles.

J'espère ne rien perdre, comme ça a été le cas l'an dernier. Ça fait un an et on se bat pour ravoir des choses qu'on a perdues. On devrait être en train d'avancer. Par exemple de moderniser la Loi sur les services en français, demander des services de santé en français. Je pense qu'on devrait être en train d'avancer et en ce moment, on essaie juste de survivre.

Amanda Simard, députée indépendante de Glengarry-Prescott-Russell