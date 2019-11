Le Nord-Est de l’Ontario recrute des travailleurs en Europe

C’est bien connu, le Nord de l’Ontario a grand besoin de main-d’œuvre dans une panoplie de secteurs d’activités.

L’immigration est souvent citée comme piste de solution.

Après plus de 10 ans d’absence aux salons de l’emploi Destination Canada à Paris et à Bruxelles, voilà que la Ville du Grand Sudbury choisit cette année d’y retourner.

Le contexte du marché de l’emploi local dans les dernières années n’était pas favorable à ce genre de stratégie de recrutement, selon l’agente de développement commercial à la Ville du Grand Sudbury, Lynn Despatie.

Le taux de chômage pour la région économique de Sudbury se situe actuellement à 5,6% alors qu’il avait atteint 8,5 % en 2015.

Avec un taux de chômage de moins de 5 %, un marché est considéré à plein emploi.

La Société économique de l’Ontario (SÉO), autrefois appelée Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) de l’Ontario, y participe quant à elle depuis une dizaine d’années.

Le directeur régional pour le Nord, Christian Howald, estime qu’il s’agit d’un événement qui permet de bien cibler des candidats susceptibles de vouloir s’installer dans une communauté nord-ontarienne.

Il croit qu’il est plus facile d’attirer ici des gens qui ont l’habitude de vivre dans des communautés rurales.

C’est là qu’il faut vraiment expliquer que nous on travaille pour l’accès à Internet haute vitesse. On a des chemins pavés, on a les services, les conseils scolaires dans les deux langues, on a les institutions postsecondaires et ainsi aller jusqu’au doctorat dans le Nord de l’Ontario.

Christian Howald, directeur régional pour le Nord, Société économique de l’Ontario