Plus d'élèves que jamais dans les écoles françaises de l'Î.-P.-É.

Il s'agit, selon l'administration scolaire, d'une hausse de 6,1 % par rapport aux 983 élèves inscrits à pareille date l'année précédente, et d'une augmentation de 26,4 % des effectifs depuis l'année scolaire 2013-2014.

Il s’agit aussi du nombre le plus élevé d'élèves inscrits dans les écoles de la CSLF depuis sa création en 1990.

Les écoles de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard avaient brièvement franchi le cap des 1000 élèves au début de l'année scolaire 2018-2019.

Le président de la CSLF, Gilles Benoît, affirme que des efforts de promotion et de sensibilisation auprès des ayants droit à l'éducation de langue française portent leurs fruits. Ainsi, les parents ayants droit, francophiles et immigrants sont davantage au courant de la présence de nos six écoles de langue française et de la qualité de l’éducation qu’on y offre , explique-t-il dans un communiqué, mardi.

Les parents réalisent de plus en plus que nos écoles sont les mieux en mesure d’assurer des compétences et des habiletés durables en français et en anglais dans un pays bilingue et un monde multiculturel. Gilles Benoît, président de la Commission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard

La CSLF entrevoit une croissance continue au cours des prochaines années. L'administration scolaire se donne pour objectif d'accueillir 1500 élèves dans ses écoles en 2026.