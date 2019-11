Dévoilement de la mascotte des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup

Les dirigeants du comité organisateur ont tenu à faire un clin d'oeil à Piloup, la mascotte des Jeux du Québec de 1971 qui avait eu lieu à Rivière-du-Loup. La nouvelle mascotte se prénomme Lou et est la petite-fille de Piloup.

Par ailleurs, un fan-club pour l'événement a été lancé. L'objectif, selon la directrice générale du comité organisateur Karine Malenfant, est de mobiliser la population de la région en vue de cet événement qui se déroulera dans un peu moins d'un an et demi. Au cours des prochaines semaines, les membres du comité organisateur seront d'ailleurs présents dans de nombreuses activités pour mieux faire connaître les activités reliées à la tenue de la finale des Jeux du Québec.

La directrice générale de la Finale provinciale de jeux du Québec 2021 à Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Avec le lancement du fan-club et de la mascotte, on tombe beaucoup plus dans le concret. Karine Malenfant, directrice générale du comité organisateur

Les différentes sorties du comité organisateur permettront aussi de recruter des bénévoles qui seront nécessaires en vue de la tenue de ces jeux.

3300 jeunes athlètes et plus de 1500 entraîneurs, accompagnateurs et officiels convergeront vers Rivière-du-Loup du 26 février au 6 mars 2021.