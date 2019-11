Des intentions, mais pas d'échéancier pour un pont à Tadoussac

La semaine dernière, une lettre ouverte, signée par une dizaine d’élus de la Côte-Nord et de Charlevoix, de chefs autochtones et de gens d’affaires, a été envoyée aux médias.

Elle suggère que le ministère de Transport a cessé son travail par rapport au potentiel pont à l'embouchure du Saguenay.

Une allégation que nie le ministère qui tient à préciser que les travaux à l’égard de ce projet ne sont pas suspendus .

Le NM Armand-Imbeau II, l'un des traversiers qui effectue des allers-retours sur le Saguenay, entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

La lettre ouverte réclame plus précisément une mise à jour de l’étude d’opportunité du ministère au sujet du pont, un document qui date de plusieurs années et qui se penche à la fois sur les besoins et les solutions.

De son côté, le ministère explique qu'il poursuit l’analyse de l’étude commandée par la Société du pont sur le Saguenay à Tadoussac. L’organisation, qui milite en faveur de la construction du pont, avait remis l’étude au ministère plus tôt cette année.

Suivant les résultats de cette analyse, une orientation sera prise quant à l’étude d’opportunités.

Le Ministère ne veut toutefois donner aucun un échéancier précis quant à la mise à jour du document.

Avec les informations d’Alix-Anne Turcotti