Tempête automnale : une trentaine d'arbres tombent sur leur terrain

Quatre jours après la tempête qui a frappé le Québec , plus de 6000 abonnés d’Hydro-Québec sont toujours privés d’électricité en Mauricie et au Centre-du-Québec, dont plus d’un millier à Trois-Rivières. D'autres citoyens sont à nettoyer leur terrain, puisque des arbres tombés ont laissé beaucoup de dommages.

Une résidente du secteur Pointe-du-Lac à Trois-Rivières, Helene Lupien, a eu toute une frousse. Une trentaine d'arbres sont tombés sur son terrain vendredi. Le nettoyage s'annonce colossal.

Il y a eu des gros vents de plus de 120 km/h. C’était infernal, raconte la femme. Les arbres tombaient. Ce sont des grands pins qui mesurent de 70 à 80 pieds de haut. Ç’a s’effondrait, les racines sont sorties de terre.

C'est la première fois qu'Helene Lupien constate autant de dégâts sur son terrain. Photo : Radio-Canada

Ça arrive, d’année en année, certains arbres penchent, on les fait couper… mais jamais de même! Helene Lupien, résidente de Pointe-du-Lac

Une trentaine d'arbres devant une maison du secteur Pointe-du-Lac sont tombés à cause de la tempête. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

En plus de subir une panne d’électricité, leur cour a été obstruée par ces arbres tombés. On a été obligés d’appeler un émondeur qui a ouvert l’allée. lls sont venus assez vite, parce que tu n’as aucune sortie s’il y a une urgence. C’était catastrophique.

Un grand travail de nettoyage est à prévoir pour plusieurs citoyens touchés par les vents violents de la semaine dernière. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Certains de ses voisins ont vu de leurs arbres se coucher sur des fils électriques, alors les travaux devront attendre que le réseau soit sécurisé. Ensuite, un émondeur se chargera de couper un pin à la fois et de dégager le terrain.

6000 abonnés d’Hydro-Québec toujours privés d’électricité

La Ville de Trois-Rivières confirme que les opérations pour dégager et sécuriser les rues et les voies publiques sont terminées et qu’elle travaille maintenant à ramasser les débris dans les parcs et dans les lieux publics.

Des opérations coordonnées entre les policiers et les pompiers de la ville ont aussi été lancées mardi matin dans les secteurs qui sont toujours privés d’électricité.

Les services d’urgence effectuent des visites de courtoisie pour s’assurer qu’aucun citoyen ne soit laissé à lui-même.