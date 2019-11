L'Arabie saoudite scelle une trêve entre loyalistes et séparatistes dans le sud du Yémen

Le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale et le Conseil de transition du sud (CTS), une organisation militant pour le rétablissement du Yémen du Sud, ont signé mardi un accord de cessation des hostilités et de partage du pouvoir.

L'entente a été signée à Riyad, en Arabie saoudite, en présence de l’homme fort du royaume, le prince héritier Mohammed ben Salmane, son homologue des Émirats arabes unis, Mohamed ben Zayed Al-Nahyan, le président yéménite Abd-Rabbou Mansour Hadi et le chef du CTS, Aidarous Al-Zoubaidi.

Le gouvernement yéménite, soutenu par l’Arabie saoudite, et le CTS, appuyé par les Émirats arabes unis étaient en principe alliés dans la guerre contre les rebelles chiites houthis, réputés proches de l’Iran, qui contrôlent une bonne partie du nord-ouest du pays.

Des dissensions entre les deux entités avaient cependant éclaté au grand jour en 2017, après que le président Hadi eut limogé M. Al-Zoubaidi, alors gouverneur d’Aden, en raison de sa défense de l’autonomie du sud. Le Yémen du Sud était un pays indépendant avant 1990.

Ce conflit a dégénéré au point où les combattants du CTS se sont emparés cet été d’une partie d’Aden, la ville portuaire du sud dont le gouvernement Hadi a fait sa capitale provisoire , après avoir été chassés en 2015 de la capitale, Sanaa, par les rebelles houthis.

Ces affrontements ont fait craindre un éclatement complet du Yémen, l’un des pays les plus pauvres du monde.

Selon l’agence officielle saoudienne SABA, l’accord se traduira notamment par la formation d’ici 30 jours d’un nouveau gouvernement de 24 ministres formé à parts égales de proches du président Hadi et de membres du CTS.

Des dizaines de milliers de combattants séparatistes seront par ailleurs intégrés dans les rangs loyalistes, sous la tutelle des ministères de la Défense et de l'Intérieur, et le CTS sera intégré à toute négociation politique en vue de mettre fin au conflit.

Lors de la cérémonie de signature de l’accord retransmise à la télévision, le prince héritier ben Salmane, qui dirige une coalition de pays du Golfe engagés dans le conflit aux côtés des forces du président Hadi, a dit croire que l’entente ouvrira la voie à une solution politique plus large.

Si Dieu le veut, cet accord permettra l'ouverture de discussions plus larges entre parties yéménites pour trouver une solution politique et mettre fin à la guerre. Mohammed ben Salmane, prince héritier de l'Arabie saoudite

L'émissaire de l'ONU au Yémen, Martin Griffiths, a aussi salué la signature de l’accord, qu’il considère comme une étape importante pour nos efforts collectifs en vue d'un règlement pacifique du conflit au Yémen .

Écouter les parties prenantes dans le sud est important pour les efforts politiques visant à instaurer la paix dans le pays , a-t-il ajouté dans un communiqué.

La guerre civile au Yémen a déjà fait des dizaines de milliers de morts, dont de nombreux civils, en raison non seulement des combats, mais aussi de la famine et des maladies qui en ont résulté.

Selon l’ONU, plus de 3 millions de personnes sont toujours déplacées sur le territoire du pays et plus de 24 millions, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d'une aide humanitaire.