Régie du logement : le projet de réforme critiqué à Rimouski

Laforest et Legault sont du bord des proprios! Laforest et Legault, c’est une vraie réforme qu’il nous faut! , ont scandé une dizaine de manifestants, mardi matin, à Rimouski. Ils ont interpellé le premier ministre du Québec, François Legault, et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, à prêter une oreille attentive aux revendications des groupes de locataires de la province.

Depuis son dépôt en avril dernier à l’Assemblée nationale, le projet de Loi 16 est critiqué par divers organismes, comme le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), qui jugent que les changements proposés ne sont « qu’esthétiques ».

Comme c’est là, c’est la CAQ et les Libéraux qui se chicanent sur des virgules et des points-virgules Guy Labonté, coordonnateur du Comité logement Rimouski-Neigette

Bien que plusieurs amendements ont été réalisés au projet de loi depuis le mois d’avril, les revendications des groupes de locataires n’ont pas été entendues selon les manifestants.

Ce qu’on nous propose, c’est de changer de nom, c’est de faire des conférences par visioconférences, c’est des modifications de délais, des formalités, plus de procédures, des dépôts de plus de documents dans des délais plus serrés avec cette réforme qui ne va pas en profondeur , critique Alexandre Cadieux, intervenant au Comité logement Rimouski-Neigette.

Les dossiers d'insalubrité des logements passent généralement après le non-paiement des loyers à la Régie du logement, selon le Comité logement de Rimouski. Photo : Gracieuseté

Une refonte demandée

La réforme inclut notamment le changement du nom de la Régie pour celui du « Tribunal administratif du logement », l’inclusion de la visioconférence pour traiter certains dossiers, et une amélioration dans les temps de traitement des dossiers.

Mais c’est plutôt une refonte de la Régie du logement qui est demandée par des organismes comme le Comité logement de Rimouski-Neigette, qui souhaite faire davantage valoir les droits des locataires.

C’est un système à deux vitesses, c’est facile pour les propriétaires d’aller chercher leur dû, et c’est très difficile pour les locataires de faire valoir leurs droits , dénonce un manifestant à Rimouski.

Le non-paiement de loyer, ça passe devant le non-chauffage en hiver, des souris, des punaises de lit, des rats Alexandre Cadieux, intervenant au Comité logement Rimouski-Neigette

M. Cadieux critique du même souffle le manque de transparence concernant les critères menant à la priorisation des dossiers de la Régie.

Les manifestants étaient réunis devant le bureau du député et porte-parole péquiste en matière d’habitation, Harold Lebel, absent en raison de travaux parlementaires à Québec. Ce dernier écrit, dans un communiqué de presse, que cette loi ne va pas assez loin et ne facilitera pas réellement la vie des locataires .

Selon Harold Lebel, de nombreux enjeux n’ont pas été pris de front par le gouvernement, comme l’accessibilité des services en région, la protection des droits des locataires, le contrôle des loyers, les processus d’expulsion et le déroulement des audiences devant la Régie.