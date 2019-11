Le boeuf et le porc canadiens de nouveau les bienvenus en Chine

La viande canadienne pourra de nouveau être exportée en Chine, a annoncé Justin Trudeau, mardi, plus de quatre mois après la suspension de toutes les importations de viandes en provenance du Canada dans le pays le plus populeux du globe.

Bonne nouvelle pour les agriculteurs canadiens : les exportations de porc et de bœuf vers la Chine reprendront. Merci à l’ambassadeur Barton et à l’industrie canadienne de la viande d’avoir contribué à rouvrir ce marché clé pour nos producteurs de viande et leurs familles , a écrit le premier ministre Trudeau mardi après-midi sur Twitter.

En juin, la Chine a suspendu toutes ses importations de viandes en provenance du Canada après avoir décelé dans une cargaison de viande porcine des traces de ractopamine, un additif qu’elle interdit dans la nourriture des bêtes d’élevage.

Le Conseil des viandes du Canada a aussitôt exprimé sa satisfaction de voir cette interdiction levée après un embargo de quatre mois sur l'exportation de ses produits en Chine.

Dans un communiqué, le président du Conseil des Viandes du Canada, Chris White, a notamment salué le travail effectué par le premier ministre Trudeau et les ministres Bibeau (Agriculture), Carr (Commerce international), Freeland (Affaires étrangères) ainsi que l’ambassadeur Barton pour le travail qu’ils ont effectué pour faire lever cet embargo.

Nous aimerions exprimer notre reconnaissance au gouvernement du Canada pour tous les efforts qu'il a déployés tant à Ottawa qu'à l'étranger. Chris White, président du Conseil des viandes du Canada

Nos relations commerciales de longue date avec la Chine sont très importantes pour les deux parties , a déclaré Chris White en rappelant que l’industrie de la viande rouge est un marché qui représente plus de 20 milliards de dollars et 288 000 emplois au Canada.

La Chine est en effet le deuxième marché en importance pour le porc canadien et le cinquième en importance pour le bœuf.

Il est à noter que les exportations canadiennes de graines de canola sont encore l'objet d'un embargo de la Chine qui pourrait coûter plus d'un milliard de dollars aux producteurs de grains canadiens.

Cette levée de boucliers de la Chine face aux exportations de viandes canadiennes et de graines de canola s'inscrit dans le cadre des tensions politiques entre Ottawa et Pékin depuis l'arrestation, en décembre 2018, de la vice-présidente de la société de technologie chinoise Huawei, Meng Wanzhou, à Vancouver, à la demande des autorités fiscales américaines.

Deux Canadiens ont par la suite été arrêtés en Chine, où ils sont soupçonnés d’avoir menacé la sécurité nationale, et un troisième Canadien a été condamné à mort.

Washington, qui a demandé l'extradition de Meng Wanzhou pour la traduire en justice, la soupçonne d'avoir violé les sanctions américaines contre l'Iran. Les États-Unis reprochent également au géant chinois d'utiliser les produits qu'il vend dans le monde pour faire de l'espionnage au profit du gouvernement chinois.