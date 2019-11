La police de Winnipeg enquête sur le 40e meurtre de l'année

La police est intervenue dans un complexe d'habitations du chemin Tim Sale, dans le quartier South Pointe, situé dans le sud-ouest de la ville.

Une fois sur les lieux, les agents ont constaté que la victime souffrait de blessures causées par une arme à feu. Sa mort a été constatée sur place.

Les policiers pensent que l’homme n’habitait pas dans la maison dans laquelle il a été trouvé et qu’il ne s’agissait pas d’un cambriolage, a indiqué Rob Carver, le porte-parole de la police de Winnipeg.

11 meurtres en 30 jours

Les policiers n'ont pas donné d'autre information au sujet du dernier incident, mais ils montrent des signes d’exaspération.

« Non seulement on est à 40 homicides, mais on en a eu 11 au cours des 30 derniers jours, a relevé Rob Carver. C’est sans précédent. »

Aucune arrestation n’a eu lieu pour le moment quant au meurtre de lundi soir.