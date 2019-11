Une jeune femme accusée à la suite d’un accident mortel en Nouvelle-Écosse

Elle devra répondre aux accusations suivantes :

Négligence criminelle causant des lésions corporelles;

Négligence criminelle causant la mort;

Conduite dangereuse d'un véhicule à moteur causant des lésions corporelles;

Conduite dangereuse d'un véhicule à moteur causant la mort.

Une dame âgée de 71 ans a perdu la vie lors de la collision frontale survenue samedi vers 16 h, explique la GRC. Elle était une passagère dans une Volkswagen qui circulait entre Kentville et Chester. La personne au volant a été grièvement blessée et transportée à l’hôpital par une ambulance aérienne.

Leur voiture avait été heurtée par une berline Chrysler qui tentait de dépasser d'autres véhicules à ce moment.

La conductrice de cette voiture, qui était seule à bord, a aussi été blessée et soignée à l’hôpital. Elle a été arrêtée dimanche et libérée à certaines conditions. La cour lui interdit d'occuper le siège du conducteur d'un véhicule à moteur ou d'avoir la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur.

La jeune femme doit comparaître en cour à Bridgewater le 18 décembre.