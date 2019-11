Davantage de chiens dans les parcs à Gatineau, mais il manque d’espaces canins clôturés

Depuis un an et demi environ, les propriétaires de chiens disposent de dix fois plus de parcs municipaux à Gatineau pour y amener leur animal. Cependant, des citoyens et des conseillers estiment que la Ville pourrait faire mieux, notamment en aménageant des lieux d’exercice canins, soit des aires clôturées pour permettre aux compagnons à quatre pattes de courir sans laisse.