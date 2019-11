Alexandre Barrette monte à bord de Nez rouge

Pour sa 36e édition, le service de raccompagnement sera offert dans 100 communautés du Canada, dont 62 au Québec.

Le thème « L'appel qui fait du chemin » a été choisi pour faire référence aux impacts positifs de Nez rouge sur les organismes qui oeuvrent auprès de la jeunesse et dans le sport amateur. Rappelons que tous les dons des clients sont remis à ces organismes. C'est d'ailleurs ce à quoi fait référence la campagne publicitaire avec le porte-parole, Alexandre Barrette.

Moi, j'aimerais ça que ça soit très cool d'être bénévole. Alexandre Barrette, humoriste et porte-parole de l'Opération Nez rouge

L'humoriste interpelle plusieurs personnalités publiques à faire du raccompagnement pour Nez rouge cette année. Parce qu'ils sont particulièrement occupés, il invite plus spécifiquement Véronique Cloutier, Jean-Michel Anctil et Georges Saint-Pierre à donner du temps à la cause.

Je me sentirais un pas pire porte-parole si la banque de bénévole a explosé cette année. Je suis un compétitif, je vais travailler comme un forcené, je vais être irritant sur les réseaux sociaux à force de solliciter les gens à être bénévoles.

L'Opération Nez rouge lance sa 36e campagne

Place à la technologie

Le directeur général de Nez rouge, Jean-Philippe Giroux, souligne que sans abandonner le papier, l'Opération a amélioré ses outils technologiques pour sa 36e campagne.

On met beaucoup d'efforts sur la technologie, que l'inscription en ligne soit plus fluide, plus efficace, plus l'fun à faire. On le sait que l'inscription papier, ça peut encore intéresser certains, d'autres préfèrent fonctionner en ligne pour que ça soit rapide.

Des améliorations ont aussi été apportées à l'application mobile afin de faciliter l'utilisation tant pour les clients que pour les bénévoles.

Les utilisateurs pourront connaître plus facilement les heures d'ouverture et de fermeture de la centrale la plus près.

Quant aux bénévoles, ils pourront utiliser l'application mobile pour recevoir les demandes de raccompagnement, les accepter ou encore annoncer une pause à venir. La centrale pourra aussi connaître l'emplacement de ses équipes de bénévoles sur la route en tout temps.