Hydro-Québec déploie des travailleurs pour rétablir les pannes ailleurs en province

La violente tempête hivernale survenue la semaine dernière a encore des répercussions puisque mardi matin on dénombrait toujours 30 000 abonnés privés de courant.

Comme la situation est revenue à la normale au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la société d’État a redéployé une partie de ses effectifs.

On a une cinquantaine de travailleurs, on parle essentiellement de monteurs, de contremaîtres et de techniciens, qui sont allés prêter main-forte aux autres régions. Marie-Claude Lachance, conseillère aux relations avec le milieu, Hydro-Québec

Ces employés sont surtout à l’oeuvre dans la grande région de Québec et de Richelieu. Ils s’affairent à replanter des poteaux, changer des équipements et gérer le travail sur le terrain.

Certains d’entre eux sont déployés à l’extérieur depuis le début de la fin de semaine alors que d’autres ont quitté seulement lundi.

Une équipe de dépistage d'Hydro-Québec était à l'oeuvre dans le quartier Hochelaga, à Montréal, vendredi 1er novembre 2019. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Actuellement, tout près de 1500 travailleurs d’Hydro-Québec sont sur le terrain pour rebrancher les citoyens touchés par les pannes.

Ils travaillent très fort pour rétablir le courant le plus rapidement possible, explique la porte-parole d’Hydro-Québec. Dès que ce sera fait, ils vont revenir, mais on n’a pas de date de retour pour le moment.

Des travailleurs du Nouveau-Brunswick et de Détroit contribuent également à cet effort exceptionnel.