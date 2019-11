La GRC lance un examen de ses pratiques de surveillance des réseaux sociaux

Le service national de police dit qu’il garde un oeil sur les comptes de médias sociaux (Twitter, Facebook et Instagram, entre autres) de deux manières : réactivement, après qu’un crime a été commis, et proactivement, dans le but de détecter et prévenir des crimes.

Lors de la récente campagne électorale, la GRC a même rédigé des rapports quotidiens qui compilaient les manifestations virtuelles de haine visant les chefs de partis fédéraux.

Maintenant, la GRC évalue ces techniques pour s’assurer qu’elles respectent la loi.

La manière dont cette information est gérée doit être cohérente partout au pays pour garantir une conformité aux exigences du tribunal et pour répondre aux préoccupations en matière de respect de la vie privée , peut-on lire dans un résumé de l’audit obtenu par CBC News en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

L’autorité de la police en ce qui a trait aux techniques d’enquête, telles que l’accès aux comptes de médias sociaux et aux relevés téléphoniques, tout en respectant le droit à la vie privée, est toujours en cours de clarification.

L’audit déterminera si l'utilisation par la GRC de l'accès / de l'information en source ouverte est conforme à la politique et à la législation applicables , dit le document.

La porte-parole de la GRC, Caroline Duval, affirme que le service de police a recours à la surveillance à source ouverte (c’est-à-dire regarder des informations déjà publiquement disponibles en ligne) lors de situations à haut risque – par exemple, des affrontements avec des tireurs actifs – et de localiser des personnes disparues ou d’identifier des menaces émergentes.

Caroline Duval dit que la police a même retracé une menace de mort directe contre un élu fédéral en 2018 après avoir surveillé des publications sur les réseaux sociaux.

La collecte d’information en source ouverte n’inclut pas d’information personnelle, tels que des courriels ou les messages privés , a-t-elle déclaré dans un courriel envoyé à CBC News.

La surveillance de communications privées exige une autorisation judiciaire.

Des directives claires réclamées

Des spécialistes dans la protection de la vie privée demandent l’imposition de commandes claires en ce qui concerne la surveillance en ligne de la GRC.

Christopher Parsons, un associé de recherche principal à l’école l’École Munk des affaires internationales et de la politique publique, dit qu’il est faux de croire que tout ce qui est publié en ligne peut être consulté par la police.

Au Canada, quand vous publiez sur Twitter ou Facebook par exemple, vous gardez un certain contrôle sur la confidentialité de ce qui est dit , soutient-il.

Donc, avant que le gouvernement puisse télécharger, accéder, lire, ou analyser ce que vous avez publié, il doit avoir une raison claire et directe. La raison ne peut pas être quelque chose comme “on veut savoir ce qui se passe à Toronto, donc on surveille toutes les communications au sein de Toronto.” Une mesure comme celle-là serait une forme disproportionnée de surveillance de masse.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Christopher Parsons, un associé de recherche principal à l’école l’École Munk des affaires internationales et de la politique publique, se dit content que la GRC ait lancé un examen de ses pratiques de surveillance des réseaux sociaux. Photo : CBC/Evan Mitsui

Christopher Parsons dit qu’une surveillance telle que celle-là peut être dangereuse pour le public lorsque la police interprète mal les publications en ligne.

En 2012, un touriste britannique s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis après qu’il a gazouillé qu’il détruirait l’Amérique , une expression voulant dire fêter .

On présume que ce qu’on met en ligne sera compris par les gens qui le reçoivent, mais il existe toutes sortes de situations de surveillance des médias sociaux, surtout aux États-Unis, où les gens subissent des conséquences très sévères et problématiques pour avoir publié des messages complètement banals et légitimes , Christopher Parsons.

L’expert espère que la GRC se dotera de directives claires en ce qui concerne la surveillance des médias sociaux.

De plus, ceux et celles d’entre nous qui sont dans des groupes privilégiés au sein du Canada, surtout les personnes caucasiennes, doivent se lever et dire qu’il faut une politique claire. On sait qu’il y a une immense population au Canada qui est traitée de manière inappropriée par la police.

La GRC affirme que le rapport de l’examen présentement en cours sera rendu public en 2020.

Avec les informations de Catharine Tunney