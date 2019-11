Les Saguenéens honoreront la carrière du hockeyeur Jean-Marc Richard

Le hockeyeur originaire de Saint-Raymond a joué pour l’équipe saguenéenne pendant quatre saisons, de 1983 à 1987, avant de joindre les rangs des Nordiques de Québec.

Jean-Marc Richard a aussi joué dans la ligue américaine et dans la ligue mondiale.

Lui et Gilbert Delorme sont les seuls défenseurs à avoir réussi à faire deux saisons de 100 points et plus dans l’histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Une cérémonie spéciale et riche en émotions sera organisée cet hiver pour monter son chandail au plafond du Centre Georges-Vézina.