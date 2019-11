L'avenir de la scierie de Baker-Brook incertain sans l'allocation de bois, dit le maire

Quand J. D. Irving a acheté la scierie Bowater du village de Baker-Brook au printemps 2006, la transaction comprenait des terres privées et une allocation de bois sur les terres de la Couronne. Le quota de bois sur les terres de la Couronne se chiffrait à 65 000 mètres cubes de bois.

Environ six mois plus tard, le ministre des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick de l'époque, Donald Arseneault, a accepté que le bois d'oeuvre des terres de Baker-Brook soit scié à une autre scierie Irving, à Saint-Léonard.

Selon le maire de la communauté rurale de Haut-Madawaska, l'allocation de bois pouvait être transférée, mais sous certaines conditions seulement. Une compensation devait par exemple être accordée à la communauté pour lui permettre de relancer son économie. Mais J .D. Irving n'a jamais offert cette compensation, puisqu'elle a plutôt transformé les installations de Baker-Brook en 2007 pour en faire une scierie de cèdre, ce qui lui a permis de maintenir l'emploi de 65 personnes.

En annonçant sa décision de fermer la scierie le mois dernier, Irving a évoqué la diminution constante de l’approvisionnement en cèdre du Nouveau-Brunswick et un marché trop faible pour les copeaux et la sciure de bois.

Un transfert planifié , accuse le maire

Le maire Jean-Pierre Ouellet, accuse l’entreprise J. D. Irving d’avoir planifié le transfert de l’allocation de bois des terres de la Couronne. Il demande au gouvernement provincial une compensation financière ou le rétablissement de l'allocation de bois d'oeuvre qui était rattachée à l'usine. Selon M. Ouellet, le contrat d'achat de la scierie comprenait une clause stipulant que l'acheteur ne pouvait pas acheter, fermer la scierie et apporter l’allocation à l’extérieur.

Le maire reproche ainsi à J. D Irving d'avoir fait modifier la loi par la province sous le gouvernement libéral de Shawn Graham pour permettre à la compagnie de transférer cette allocation-là et il a modifié la vocation en le spécialisant pour scier du cèdre .

Dix ans après ou douze ans, on s’aperçoit que c’est exactement ce qu’Irving a planifié. , lance Jean-Pierre Ouellet.

Le maire de la communauté rurale de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, exige que l'allocation de bois de la scierie de Baker-Brook reste dans la région. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Une allocation importante pour la relance de la scierie, selon le maire

Le maire estime que le déménagement de l’allocation de bois nuit à tout effort de relance de l’usine. Il a envoyé une lettre au ministre du Développement de l’énergie et des ressources, Mike Holland, il y a près de deux semaines, pour demander une réunion. Il attend une réponse.

On veut discuter avec la province pour voir de quelle façon on peut relancer, parce qu’il y a des acheteurs qui se sont pointé le bout du nez, qui seraient intéressés à acheter la scierie, mais s’il n’y a pas d’allocation et qu’en plus Irving déménage l’équipement qu’il y avait à l’intérieur de ces installations, ça veut dire zéro allocation, zéro équipement, ça veut dire pas de compétiteur à Irving , affirme le maire Ouellet.

Il demande au gouvernement de voir s’il y a moyen de récupérer cette allocation si un investisseur souhaite relancer l'usine.

