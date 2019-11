Tempête automnale : plus de 5 000 clients toujours sans électricité en Estrie

Les autres régions particulièrement touchées sont la Montérégie (6 759 clients), Lanaudière (4 093 clients), le Centre-du-Québec (3 542 clients) et Chaudière-Appalaches (3 190 clients).

Dans l'ensemble du Québec, 30 281 clients d'Hydro-Québec ne sont toujours pas rebranchés.

Lundi, plus de 19 000 clients ont été privés de courant en Estrie et au Centre-du-Québec

Au plus fort de la crise, 990 000 foyers, commerces et entreprises étaient touchés par ces pannes partout au Québec. Ce qui représente le plus haut total depuis la crise du verglas de 1998.

Avec les informations de la Presse Canadienne.