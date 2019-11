Explosion des coûts de traitement des déchets: la Mitis et la Matapédia songent à quitter la SEMER

La hausse des tarifs arrive à un bien mauvais moment. D'abord pour la SEMER, car le contrat qui lie la Régie intermunicipale des matières résiduelles Matapédia-Mitis prend fin dans six mois.

Mauvais moment aussi pour les municipalités, qui travaillent actuellement à peaufiner les derniers détails des budgets qui seront adoptés au cours des prochaines semaines.

C'est difficile d'annoncer à nos citoyens qu'ils auront une hausse d'environ du triple des coûts pour les matières résiduelles Georges Guénard, président, Régie intermunicipale des matières résiduelles Matapédia-Mitis

La SEMER n'avait pas le choix de revoir sa tarification. Le nombre de tonnes de matières putrescibles qui se retrouvent à l'usine de biométhanisation est en dessous des prévisions.

Le président de la Régie intermunicipale, Georges Guénard, ne ferme pas la porte à une nouvelle entente avec la SEMER, mais la capacité de payer du contribuable demeurera le critère numéro un, précise celui qui est aussi maire de Saint-Vianney.

Même si on n'avait pas embarqué dans les actions de la SEMER, on croyait au projet, si on peut donner une chance au projet tant mieux, mais quitter la SEMER fait partie de nos projections , ajoute monsieur Guénard.

Une décision devra être prise d'ici la fin de l'année.

Matane : la meilleure solution?

Les citoyens de Matane envoient plus de 5000 tonnes de matières organiques au dépotoir chaque année. Photo : Radio-Canada

L'option d'envoyer les matières putrescibles et destinées à l'enfouissement à Matane, à moins de 60 km d'Amqui, au lieu de Cacouna situé à 200 km, serait la meilleure solution , avance Georges Guénard.

La Ville de Matane qui a, pendant un certain temps, envisagé un projet de cogénération des déchets organiques travaille désormais sur un projet de plateforme de compostage. Des discussions sont aussi amorcées avec la MRC de la Haute-Gaspésie.

Cependant, monsieur Guénard, note une certaine tiédeur de la part des autorités matanaises pour accueillir les matières résiduelles de la Matapédia et de la Mitis.

Pour être franc, je ne sens pas beaucoup d'ouverture, on a eu deux rencontres, Jérôme (N.D.L.R. le maire de Matane Jérôme Landry) n'était pas là. Georges Guénard, président, Régie intermunicipale des matières résiduelles Matapédia-Mitis

Rappelons que le dossier des matières résiduelles est délicat à Matane.

Lors de l'ouverture du Lieu d'enfouissement technique au début des années 2000, des citoyens s'étaient fortement opposés à ce que les déchets provenant des MRC voisines convergent vers Matane.