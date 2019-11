Dafonte Miller battu sauvagement doit témoigner au procès de ses accusés

Un jeune Noir, Dafonte Miller, doit témoigner mardi au procès du policier Michael Theriault et de son frère Christian, deux blancs qui sont accusés de l'avoir passé à tabac avec une barre de métal en 2016 à Whitby, en banlieue de Toronto.

Le jeune Noir a perdu l'usage de son oeil gauche, qui a été retiré lors d'une chirurgie, à la suite de l'attaque présumée.

Dafonte Miller, qui avait 19 ans à l'époque, a aussi eu le nez et la mâchoire cassés et souffre de détresse psychologique, selon son avocat Julian Falconer.

Les frères Michael et Christian Theriault ont plaidé non coupables lors de l'ouverture de leur procès le mois dernier aux accusations de voies de fait graves et d'obstruction à la justice déposées contre eux.

Michael (à g.) et Christian Theriault arrivent en cour en août 2019. Photo : CBC/Lisa Xing

Selon la Couronne, les deux accusés ont voulu arrêter le jeune Miller à l'époque, parce qu'ils le soupçonnaient d'avoir commis des vols par effraction dans des voitures de leur quartier, y compris la camionnette de leurs parents.

Michael Theriault, qui est policier à Toronto, n'était pas en service ce soir-là.

Les deux accusés soutiennent avoir eu des craintes pour leur vie lors de la confrontation; la défense évoque la légitime défense.

Témoignages contradictoires

Deux amis de Dafonte Miller qui se trouvaient avec lui le soir du 28 décembre 2016 ont offert en cour des versions différentes des événements.

Bradley Goode a affirmé à la barre des témoins, lundi, que Miller et lui et leur ami Antonio Jack cherchaient des véhicules déverrouillés pour en voler le contenu, lorsque deux hommes se sont mis à les suivre.

M. Goode dit qu'Antonio Jack et lui ont réussi à s'enfuir, mais pas Dafonte Miller.

M. Jack, de son côté, a témoigné que le trio était simplement sorti pour se procurer de la marijuana, lorsque la confrontation s'est produite.

Dans sa déclaration aux policiers le soir des faits reprochés, Christian Theriault a soutenu que Dafonte Miller l'avait frappé ainsi que son frère à plusieurs reprises.

L'agente Justine Gendron de la Police régionale de Durham, qui avait recueilli sa déposition, a témoigné en cour qu'elle avait remarqué qu'il avait bu, mais pas assez, selon elle, pour l'empêcher de donner une déposition.

Avec des renseignements fournis par Jean-Philippe Nadeau et CBC News