Baisse du nombre de feux de forêt au Québec en 2019

Les 5779 hectares de forêt touchée par les flammes représentent un total six fois moins élevé que la moyenne annuelle de 36 927 hectares.

Un printemps tardif et des températures plus froides et plus humides seraient les principales causes de la diminution des feux de forêt cette année, explique l’agente à la prévention et aux communications de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , Isabelle Gariépy.

Côte-Nord 2019 : 27 feux déclenchés et 28 hectares affectés

: 27 feux déclenchés et 28 hectares affectés Moyenne des dix dernières années : 35 feux déclenchés et 4085 hectares affectés

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 2019 : 22 feux déclenchés et 21 hectares affectés

: 22 feux déclenchés et 21 hectares affectés Moyenne des dix dernières années : 24 feux déclenchés et 174 hectares affectés

L'humain est le premier responsable des déclenchements d’incendie, explique Mme Gariépy.

Entre 70 % et 75 % des incendies sont causés par l’humain. C’est malheureusement une moyenne qui tend à descendre très tranquillement depuis les 25 dernières années. Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU Société de protection des forêts contre le feu

Comparativement à la rive sud du Saint-Laurent, la rive nord affiche un taux très élevé d’incendies déclenchés par la foudre.

La foudre est responsable du plus grand nombre de feux de forêt sur la Côte-Nord en 2019. Photo : SOPFEU

Le secteur récréatif est responsable du plus grand nombre de feux de forêt au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie en 2019. Photo : SOPFEU