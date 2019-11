La Ville de Val-d’Or s’oppose à l’abolition des commissions scolaires

Pierre Corbeil ne partage pas la prétention du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, qui martèle que son projet de loi donnera plus de pouvoirs localement. Il y en a plusieurs qui ne partagent pas la lecture du ministre , a-t-il déclaré en entrevue.

Il soutient par ailleurs que la région subit déjà grandement les effets néfastes de précédentes mesures centralisatrices.

On le vit en santé, aux ressources naturelles, on le vit un peu au ministère des Transports. On voit que ça prend du temps (avant que les dossiers cheminent) , a dénoncé M. Corbeil.

La nouvelle loi permettra au ministre Jean-François Roberge d’imposer des regroupements de services et de déterminer des objectifs ou des cibles aux centres de services scolaires. Photo : Radio-Canada

Le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, avait déjà fait savoir ses appréhensions en marge d’une précédente séance du conseil municipal. La Ville prend cette fois position officiellement.

Changer un système qui fonctionne

Selon les élus municipaux, cette réforme contribuera à la centralisation des décisions à l’extérieur de la région et serait nuisible aux citoyens. La Ville réclame aussi que le gouvernement mette en place des états généraux sur l’éducation.

Récemment, des chambres de commerce de la région ont aussi fait valoir leurs préoccupations quant à ce projet de loi.

Les élus jugent que la collaboration est excellente avec l’équipe de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois et que celle-ci permet une dispensation de services adéquats aux citoyens.