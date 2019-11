La chef intérimaire des verts compte préparer son parti à la prochaine campagne

Celle qui a remplacé Elizabeth May à la tête du Parti vert du Canada, Jo-Ann Roberts, dit vouloir profiter de l’impulsion donnée au parti par l’ancienne chef pour bien positionner sa formation en vue des prochaines élections.

Mme Robert est une ancienne animatrice de CBC qui a tenté à deux reprises de se faire élire sous la bannière des verts au fédéral, la dernière fois lors de la récente campagne, dans une circonscription d’Halifax. Elle a terminé troisième.

Elle s’est dite surprise du départ subit d’Elizabeth May, mais estime qu’il survient à un bon moment pour les verts.

Nous étions sur une lancée pendant les [dernières] élections. Le climat est devenu un enjeu de premier plan. Je crois qu’elle estimait [Elizabeth May] que le moment était bien choisi de partir.

Selon Mme Roberts, son ancienne chef a compris qu’avec un gouvernement libéral minoritaire à Ottawa, il pourrait y avoir de nouvelles élections d’ici deux ans et qu’il était temps de céder sa place maintenant, pour que le parti soit fin prêt pour la prochaine campagne.

Elizabeth May a pris Ottawa par surprise en annonçant lundi qu'elle n'est plus la chef du Parti vert du Canada. Photo : Radio-Canada / Christian Noël

Mme Roberts n’ambitionne pas de remplacer Elizabeth May. Elle compte plutôt voyager à travers le pays pour inciter les verts dans toutes les circonscriptions à tirer des leçons des résultats électoraux du mois dernier et à se préparer à la prochaine campagne.

Elle croit que le parti n’aura aucune difficulté à trouver un nouveau chef, au terme d’une course entre plusieurs candidats.

On n’assistera pas au couronnement d’un candidat, je peux vous l’affirmer. Le parti veut avoir une solide campagne lors de laquelle les membres pourront s’exprimer au sujet des orientations futures du parti.

Étonnement au Nouveau-Brunswick

Le député du Parti vert dans la circonscription néo-brunswickoise de Kent-Nord, Kevin Arseneau, se dit « surpris » de voir Elizabeth May quitter le parti aussi rapidement. Il n’est cependant pas étonné de savoir qu’elle ne se représentera pas aux prochaines élections.

En entrevue à l’émission radiophonique La Matinale de Radio-Canada Acadie, mardi, le jeune politicien acadien a néanmoins tenu à saluer le travail de Mme May, qui a dirigé le Parti vert du Canada au cours des 13 dernières années.

Je pense qu’elle a vraiment été la chef qui a mené le parti là où il est rendu aujourd’hui. Sans son apport, sans sa détermination, on n’aurait pas trois députés, on n’aurait pas 6,5 % du vote populaire au Canada, ce qui devrait représenter 22 siège si on été en proportionnelle , a déclaré M. Arseneau.

Le député vert de Kent-Nord, au Nouveau-Brunswick, Kevin Arseneau Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

La personne qui succédera à Mme May devra maîtriser les deux langues officielles, bien représenter les jeunes en plus d’avoir une certaine « fougue », selon Kevin Arseneau.

Je ne dis pas que Mme May n’avait pas d’énergie, mais je crois que son énergie s’était peut-être un peu estompée. On l’a vu durant la dernière campagne électorale, ça avait un peu stagné. Donc, ça va prendre quelqu’un de très énergétique. Kevin Arseneau, député provincial du Parti vert, au N.-B.

La direction du Parti vert au niveau fédéral n’intéresse pas Kevn Arseneau pour le moment. Il affirme cependant que la politique lui a appris qu’il ne faut jamais dire « non ». Il n'envisageait d'ailleurs pas une carrière en politique provinciale avant sa victoire électorale de l'an dernier.

Je vais dire que la porte est fermée, mais je vais dire qu’elle ne sera jamais fermée à clé.

Le nouveau chef du Parti vert du Canada sera choisi lors d’un congrès qui se tiendra à Charlottetown le 4 octobre 2020.

Avec des renseignements d'Emma Smith, CBC et de l'émission radiophonique La matinale, d'Ici Première