Sherbrooke suspend son programme de subventions de bornes de recharge

Le succès du programme et la grande demande des nouveaux et nouvelles propriétaires de véhicules électriques a fait en sorte que ce nombre maximal, pour 2019, a été atteint le 18 septembre dernier , explique la Ville dans un communiqué.

Les personnes qui désiraient recevoir une subvention pouvant aller jusqu’à 500 $ pourront tout de même déposer une demande pour l’année 2020.

Les demandes effectuées après le 4 novembre seront néanmoins traitées en priorité en 2020, selon les critères du nouveau programme qui sera en vigueur , indique-t-on dans ce même communiqué.

On doit revoir le tout du côté budgétaire. C’est très populaire. Ce qui est une bonne chose en soi, souligne Steve Lussier, maire de Sherbrooke. Maintenant, on doit réviser le programme rapidement pour qu’on puisse avoir le plus de gens possible qui aient accès à ce programme-là à nouveau.

En 2019, 367 subventions ont été remises pour un montant total de 171 500 $.

Le programme sera revu en 2020.