Vol de voiture et course folle dans les rues de Québec

Une jeune femme de 21 ans a été arrêtée lundi soir à la suite d'une course folle dans les rues de Québec.

Repérée au volant d’une voiture volée, la conductrice, qui a refusé d’immobiliser sa voiture, a été prise en chasse vers 18 h 25 par des patrouilleurs en direction ouest sur le boulevard Montmorency, dans le secteur D’Estimauville.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a pris la décision de cesser la poursuite près du Chemin de la Canardière parce que la conductrice effectuait des manœuvres dangereuses dans sa course folle.

Le véhicule volé a notamment happé un véhicule stationné à l’intersection de la 2e Avenue et de la 12e Rue.

C’est à cet endroit que la conductrice a quitté la voiture volée et pris la fuite à pied. Elle a été arrêtée quelques minutes plus tard, près du boulevard Benoît XV et de la 15e Rue, dans le secteur de Limoilou.

La jeune femme devrait comparaître prochainement au palais de justice de Québec pour répondre à des accusations de fuite, conduite dangereuse et recel.