Racisme systémique : au tour des Montréalais de se faire entendre

Le citoyen à l'origine de la pétition qui a obligé l'administration Plante à tenir cette consultation, Balarama Holness, a été l'un des premiers à s'avancer au micro.

Insistant sur l'origine de sa démarche, l'ex-joueur de football, qui a fondé le groupe Montréal en action, a rappelé que l'idée de la consultation était de fournir une vision holistique de la Ville de Montréal afin de s'assurer que tout le monde [y] soit représenté .

Mais les échanges les plus soutenus ont eu lieu lorsque la présidente du Forum jeunesse de l'île de Montréal, Gisèle Pouhe Njall, a pris la parole au nom des 200 organismes et des 300 membres de son organisation.

Nous au Forum, on pense évidemment que faire face à ce très important problème de racisme et de discrimination systémiques, c'est vraiment de poser les différentes pièces d'un puzzle extrêmement complet, mais aussi extrêmement complexe , a-t-elle déclaré.

« Montréal porte le poids d’une discussion qui aurait dû avoir lieu à l’échelle du Québec », a résumé Ericka Alnéus, une simple citoyenne.

En 2017, le Parti libéral du Québec – alors au pouvoir – avait évoqué la possibilité d'une consultation provinciale sur la discrimination et le racisme systémique. Taraudé par le Parti québécois et la Coalition avenir Québec, le gouvernement Couillard avait finalement jeté l'éponge et proposé une version édulcorée du projet de consultation, baptisé « Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination ».