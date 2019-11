Saguenay devrait revoir la rémunération des élus à la baisse

En séance du conseil lundi soir, la mairesse Josée Néron a rappelé que de nouvelles règles fiscales entourant l’allocation des dépenses non imposables des conseillers ont motivé la hausse, votée à la fin de 2018.

On sait que lors du vote sur les salaires, il y a un premier 10 000 $ qui était attribuable au fait que l’ouvrage de 19 personnes se retrouvait sur les épaules de 15 [en raison du redécoupage électoral]. L’autre 10 000 $ était attribuable au fait qu'il y allait avoir une taxation du fédéral et du provincial , a expliqué la mairesse.

La donne a cependant changé depuis ce temps et tout indique que Québec n'ira pas de l’avant avec les mesures projetées. Saguenay devrait donc ajuster le tir.

« Il y a un 5000 $ là qu’on a eu. Mais quand on l’a fait à la fin de 2018, on était vraiment dans l’expectative qu’il y allait avoir l'adoption d’une loi pour rendre ce 16 000 $ là imposable. Mais là, ce qu’on entend de la part du gouvernement du Québec, c’est qu’ils ne procéderont pas », enchaîne la première magistrate.

Josée Néron précise que les conseillers discuteront de la question lors de la préparation du prochain budget, qui sera déposé en décembre.

On veut montrer à la population qu’on est responsables et qu’on ne se vote pas des salaires comme ça. C’était par rapport à l’imposition du 16 000 $ qui avait un impact sur le salaire des conseillers. Ils n’étaient pas plus riches, ils étaient juste plus pauvres.

Josée Néron, mairesse de Saguenay