Elizabeth May : le départ d’une chef atypique

Plus de sept minutes après le début de son point de presse, la chef des verts a annoncé qu’elle cède la place qu’elle occupe depuis 13 ans. Elizabeth May a d’abord laissé le temps aux deux autres députés du parti de se présenter. C’est à l’image de celle qui a voulu faire de la politique autrement. Mais au-delà de son style atypique, l’histoire retiendra probablement celle d’une chef de parti qui visait plus grand.