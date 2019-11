Bientôt un parti Wexit à Ottawa?

Élections Canada a confirmé avoir reçu la demande lundi. L’organisme fédéral a ainsi commencé le processus de vérification, selon l’un de ses porte-parole.

Le groupe, dirigé par l'Albertain Peter Downing, vise à faire « pour l'Ouest canadien ce que le Bloc québécois a fait pour le Québec », a-t-il déclaré.

En annonçant la nouvelle sur Facebook, le militant a indiqué que le premier ministre Jason Kenney « doit devenir le premier président de l'Alberta ».

Si M. Kenney a qualifié la séparation de l'Alberta du reste de la Confédération d'« irrationnelle », il planifie toutefois un référendum sur la péréquation et a nommé un comité qui doit discuter de la place de la province dans le pays.

Idées conservatrices

En 2015, M. Downing s'est présenté aux élections fédérales sous la bannière du Parti de l'héritage chrétien qui se présente notamment comme un parti contre l'avortement et profamille.

La mort non nécessaire des bébés [des Canadiennes] n’est pas une solution acceptable , Nous croyons que la définition traditionnelle du mariage – un homme avec une femme – est importante pour le sain développement de l’enfant , ou encore Nous croyons que la dette spolie les générations futures , sont des idées affichées sur le site Internet du parti.

Depuis, M. Downing raconte avoir participé aux conseils d’administration du Parti conservateur du Canada (PCC) et avoir été directeur de campagne au sein de l'ancien parti provincial Wildrose.

Auparavant, il était agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et, pendant cette période, il a été suspendu pour avoir proféré des menaces contre son ex-femme, d’après le National Post et la St. Albert Gazette.

M. Downing nie toutefois ces allégations et assure qu'il a quitté la police avec un dossier vierge.

Par ailleurs, Wexit Alberta a été accusé d'avoir permis la diffusion en ligne de théories du complot.

Des drapeaux du Wexit sont visibles en Alberta depuis l'élection fédérale du 21 octobre 2019. Photo : iStock / Marvin Samuel Tolentino Pineda

Certains ont également décrit la formation comme un groupe faisant la promotion d’une idéologie suprémaciste et antimusulmane.

Lors d’une entrevue à CBC, M. Downing a éludé la question en disant qu'il ne peut pas être raciste, parce que sa femme n'est pas blanche et ne parle pas anglais.

Les partisans du Wexit devraient tenir des rassemblements dans toute l'Alberta ce mois-ci, et le sentiment d'aliénation de l'Ouest a gagné du terrain à la suite des élections fédérales.

Le 21 octobre dernier, les libéraux n’ont remporté aucun siège en Alberta et dans une grande partie de l’Ouest canadien.

Toutefois, les experts disent que la sécession pourrait s'avérer difficile. Toutes les provinces qui voudraient quitter la Confédération devraient se pencher sur les traités des Premières Nations et d'autres domaines, comme le commerce, la défense nationale et la modification de la Constitution du pays.

Le politologue de l'Université Mount Royal, Duane Bratt, estime que M. Downing a « vendu un tas de chapeaux », en référence aux casquettes sur lesquelles on a pu lire « The West wants out », mais nous ne savons pas vraiment quelle est la force du mouvement Wexit . Il rappelle aussi que l'idée d'une Alberta souveraine ne date pas d'aujourd'hui.

Le premier rassemblement du Wexit, depuis les élections fédérales, a eu lieu, samedi, au Boot Scootin' Boogie Dance Hall, à Edmonton. Photo : Radio-Canada

Conditions à remplir

Pour que Wexit Alberta soit reconnu comme un parti fédéral, sa demande adressée au directeur général des élections doit comprendre le nom, un logo et le but du parti.

Les noms, les adresses et les signatures de 250 électeurs qui sont membres du parti et qui appuient la demande doivent également être envoyés à Élections Canada. M. Downing dit qu'il a envoyé 543 signatures.

La formation doit aussi nommer son chef, au moins trois dirigeants, un vérificateur et un agent principal, en plus de fournir leur consentement signé.

Une fois la demande reçue, un processus d'examen détaillé s'amorce. Il s’agit de vérifier que tous les renseignements sont complets, exacts et conformes aux exigences. Ensuite, dès que le parti appuie un candidat confirmé à une élection ou à une élection partielle, il est officiellement enregistré.