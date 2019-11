La nouvelle école francophone à Golden accueille ses premiers élèves

Il aura fallu un peu moins de deux années à une poignée de parents de Golden pour que leur combat porte ses fruits et que leur rêve, qui n'était pas si fou, devienne réalité.

Bien que faisable, la création d'une nouvelle école n'était pas si simple. Les parents ont travaillé d'arrache-pied pour démontrer l'importance d'une telle école pour que leurs enfants puissent évoluer en français. Le projet a dû être étudié très méticuleusement.

Jessica Chagnon, mère de deux enfants qui fréquentent la nouvelle école, fait partie des parents qui ont mis la main à la pâte pour que leur progéniture suive une éducation entièrement en français.

Nichée dans les montagnes Rocheuses, Golden permet l'épanouissement d'une communauté francophone dynamique. Selon le dernier recensement de 2016, la municipalité compte plus de 400 habitants qui parlent le français sur une population de 3700 âmes, bien que beaucoup d'autres francophones résident dans sa région élargie.

L’établissement, qui accueille pour le moment une quinzaine d'enfants, occupe les anciens locaux d’un dépôt de bouteilles et d’un magasin Sears. Sa venue a réussi à revitaliser le secteur de la municipalité, ce qui réjouit les parents et les enfants.

Tous s'accordent sur l’esthétique du bâtiment, mais aussi l’espace généreux du lieu qui compte notamment un gymnase et une bibliothèque.

J’aime ça parce que c’est tout nouveau. Puis, on a plus d’attention. On fait des affaires plus "le fun", on fait des jeux. Il y a moins de monde dans classe, on fait plus d’affaires, on peut sortir dehors.

Taho, élève de 4e année